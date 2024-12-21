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Велимир Перасович оценил историческую победу УНИКСа

Велимир Перасович оценил историческую победу УНИКСа
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды в матче Единой лиги ВТБ над МБА-МАИ с разгромным счётом 117:71. В этом матче УНИКС установил рекорд в истории команды по набранным очкам.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 13:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
71 : 117
УНИКС
Казань
МБА-МАИ: Коновалов - 20, Минченко - 15, Касаткин - 9, Воронов - 5, Шейко - 5, Трушкин - 4, Савченко - 4, Певнев - 4, Белоусов - 3, Барашков - 2, Зубков, Покинко
УНИКС: Рейнольдс - 20, Найт - 19, Акун-Пёрселл - 17, Торопов - 15, Бако - 10, Д. Кулагин - 9, Беленицкий - 6, Комолов - 5, Тэйлор - 5, Лопатин - 5, Стуленков - 4, Платунов - 2

«Несмотря на счёт, я не могу сказать, что это была лёгкая победа. Сегодня у нас просто залетело почти всё, что могло, это был хороший день для нас. Показали очень качественную защиту, после которой получали возможности для быстрых отрывов. 117 очков — это наш рекорд в Единой лиге, но такой результат не приходит сам по себе, его надо добиться. Сегодня мы были в хорошей форме, провели хорошую игру. Но нельзя расслабляться, хорошие дни приходят и уходят, мы должны делать всё, чтобы сохранять их как можно дольше», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.

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