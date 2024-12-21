Велимир Перасович оценил историческую победу УНИКСа

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды в матче Единой лиги ВТБ над МБА-МАИ с разгромным счётом 117:71. В этом матче УНИКС установил рекорд в истории команды по набранным очкам.

«Несмотря на счёт, я не могу сказать, что это была лёгкая победа. Сегодня у нас просто залетело почти всё, что могло, это был хороший день для нас. Показали очень качественную защиту, после которой получали возможности для быстрых отрывов. 117 очков — это наш рекорд в Единой лиге, но такой результат не приходит сам по себе, его надо добиться. Сегодня мы были в хорошей форме, провели хорошую игру. Но нельзя расслабляться, хорошие дни приходят и уходят, мы должны делать всё, чтобы сохранять их как можно дольше», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.