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Девин Букер пропустит матч «Финикса» с «Детройтом», названа причина

Девин Букер пропустит матч «Финикса» с «Детройтом», названа причина
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Защитник «Финикс Санз» Девин Букер пропустит субботний домашний матч своей команды с «Детройт Пистонс» из-за зажима левой паховой мышцы.

28-летний Букер пропустил пятничную тренировку команды после того как получил травму в третьей четверти матча против «Индианы Пэйсерс», завершившегося поражением «Санз» со счётом 111:120.

Букер ушёл с площадки за 5:18 до конца третьей четверти и был осмотрен в раздевалке, после чего его сняли с игры. К тому моменту он набрал 17 очков и сделал шесть результативных передач.

«Финикс Санз» пока не назвал точную дату, когда Букер сможет вернуться в игру.

Субботний матч с «Детройт Пистонс» будет первым для Букера, который он пропустил в этом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. В среднем за игру он набирает 25,1 очка, 6,4 передачи и 3,7 подбора.

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