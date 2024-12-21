Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу над «Самарой»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин дал комментарий по поводу победы своих подопечных в выездном матче Единой лиги с «Самарой». Сегодня, 21 декабря, в Самаре «Парма» обыграла местную команду со счётом 81:73 (29:15, 22:26, 17:18, 13:14).

«Встреча была тяжёлая. Мы играли от защиты. Смотрели матч с ЦСКА, когда «Самара» навязала сопернику борьбу, выступала в высоком темпе и выиграла две четверти. Мы готовились контролировать темп матча и быстро возвращаться назад. «Самара» — команда молодая, «бегучая» и физически здоровая, может прессинговать все 40 минут. Готовились два дня, разбирали их прессинг, разбирали быстрый переход. К сожалению, не всегда это у нас получалось. Мы проиграли подбор, хотя не уступаем сопернику по размеру. По самоотдаче и желанию мы должны прибавлять. Мы создали преимущество, но выступали нестабильно, рывками: то наш рывок 10:0, то в обратную сторону, то 8:0 — то в обратку. Нам нужно добавлять в стабильности.

Но в целом поздравляю команду с победой. Это очень важная для нас победа. В Самаре всегда тяжело играть, в каком бы составе ни была ваша команда. А мы сделали ещё один шаг к своей цели, к плей-офф, постараемся побороться за «шестёрку», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.