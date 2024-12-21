Тренер ЦСКА Пистиолис охарактеризовал «Локо» перед завтрашним матчем

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о предстоящем матче его команды с одним из лидеров регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 22 декабря 2024, воскресенье. 15:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Продолжаем серию выездов одним из самых сложных матчей сезона. «Локо» — очень жёсткая и атлетичная команда, и надеемся, что любители баскетбола насладятся интересной игрой», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба московского клуба.

На данный момент ЦСКА лидирует в турнирной таблице Единой лиги сезона-2024/2025, на счету команды 18 побед при двух поражениях. «Локомотив-Кубань» занимает четвёртое место, имея 15 побед и пять поражений.

Матч «Локомотив-Кубань» — ЦСКА состоится 22 декабря в Краснодаре, он начнётся в 15:00 мск.