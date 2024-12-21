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Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович назвал причины поражения от «Пармы»

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович назвал причины поражения от «Пармы»
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Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович прокомментировал поражение своей команды в матче Единой лиги с пермской «Пармой». Сегодня, 21 декабря, в Самаре одноимённая команда проиграла «Парме» со счётом 73:81 (15:29, 26:22, 18:17, 14:13).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
73 : 81
Парма
Пермь
Самара: Попов - 19, Карданахишвили - 18, Голдырев - 16, Амосов - 7, Чикарев - 7, Сопин - 5, Пынько - 1, Слетков, Кашин, Касьянов, Карпов
Парма: Руженцев - 26, Хэмм - 23, Якушин - 12, Хэмилтон - 8, Ильницкий - 8, Шашков - 4, Свинин, Морозов, Тучков, Чебуркин, Фирсов

«Поздравляю команду «Парма» с победой. Но поздравляю и свою команду со старанием в третьей и четвёртой четвертях. Почему не сыграли так с самого начала? Могу сказать своё мнение: мы очень много сил оставили в игре с ЦСКА, которая состоялась в среду. У нас маленькая ротация, и игроки только разгонялись в первой четверти, давая гостям возможность набирать лёгкие очки и поймать ритм. Состав не позволяет нам все 40 минут хорошо работать в защите. При этом в третьей и четвёртой четвертях мы позволили сопернику набрать 30 очков — столько же, сколько в одной только первой. Жаль, что не было сил отработать так весь матч и получить возможность выиграть перед своими болельщиками. Но ещё раз спасибо команде: игроки отдали всё, что могли дать. Спасибо болельщикам и удачи самарскому баскетболу! Самара, победим!» — приводит слова Анзуловича пресс-служба Единой лиги.

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