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Яннис Адетокунбо вышел на третье место по количеству трофеев в истории НБА

Яннис Адетокунбо вышел на третье место по количеству трофеев в истории НБА
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо вышел на третье место по количеству трофеев в истории Национальной баскетбольной ассоциации после того, как его команда выиграла Кубок НБА, а сам он получил награду самого ценного игрока (MVP) турнира.

Теперь на счету Адетокумбо восемь трофеев и наград: чемпион НБА сезона-2020/2021, MVP финала сезона-2020/2021, MVP сезонов 2018/2019 и 2019/2020, лучший оборонительный игрок (DPOY) сезона-2019/2020, самый прогрессирующий игрок сезона-2016/2017, MVP Матча всех звёзд — 2020/2021, обладатель Кубка НБА — 2024/2025, MVP Кубка НБА — 2024/2025.

По количеству трофеев* Яннис Адетокунбо уступает только двум игрокам НБА — Майклу Джордану и Леброну Джеймсу, у которых по девять наград.

* В число трофеев входят титулы чемпионов НБА, MVP (включая Матч всех звёзд), DPOY, статистические титулы (например, титул лучшего скорера) и даже победы в конкурсах (например, конкурс данков и конкурс трёхочковых бросков).

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