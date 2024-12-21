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Яннис Адетокунбо стал автором уникального статистического рекорда НБА

Яннис Адетокунбо стал автором уникального статистического рекорда НБА
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо стал автором уникального статистического рекорда Национальной баскетбольной ассоциации. 30-летний Адетокунбо провёл 26 игр в карьере, в которых за 30 или меньше минут набрал 30 очков и сделал 10 подборов. Больше ни один игрок в истории НБА не добивался этого.

В состоявшемся в ночь с 20 на 21 декабря матче регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 «Милуоки Бакс» уступил на выезде «Кливленд Кавальерс» со счётом 101:124. Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком матча — он оформил дабл-дабл, набрав 33 очка и сделав 14 подборов.

Ранее НБА опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025. Адетокунбо занимает в нём второе место, уступая лишь центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу.

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