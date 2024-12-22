«Глотни пива и заткнись». Леброн Джеймс обратился к болельщику во время матча

Сегодня, 22 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 103:99 в пользу гостевой команды.

Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс в начале второй четверти вступил в конфронтацию с одним из болельщиков, заявив следующее: «Глотни пива и заткнись».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 32 очка (13 из 24 с игры, где 1 из 8 — трёхочковые; 5 из 6 — штрафные), семь подборов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+10».