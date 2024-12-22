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Бронни Джеймс: я стал сильнее, преодолевая травмы и психологические трудности

Бронни Джеймс: я стал сильнее, преодолевая травмы и психологические трудности
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Атакующий защитник и новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс рассказал, как справляется с трудностями и давлением после перенесённой остановки сердца летом 2023 года.

«Справляться с этим непросто, но я работаю над собой каждый день. За последние пару лет я стал сильнее, преодолевая травмы, психологические трудности и другие испытания. Я просто продолжаю двигаться вперёд, стараюсь становиться лучше, учусь и играю в свою игру.

Именно это помогает мне получать удовольствие и наслаждаться спортом, который я так люблю, каждый день», — приводит слова Джеймса-младшего CBS Sports.

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