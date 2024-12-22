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В «Милуоки» появился баннер в честь победы в Кубке НБА

В «Милуоки» появился баннер в честь победы в Кубке НБА
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Вашингтон Уизардс». На момент написания новости счёт на табло — 46:39 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
3-я четверть
82 : 68
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Милуоки Бакс: Боучэмп, Трент-мл., Портис, Лопес, Принс, Роллинз, Роббинс, Умуде, Грин, Миддлтон, Коннотон, Джексон, Райт
Вашингтон Уизардс: Кулибали, Дэвис, Батлер, Болдуин Мл., Каррингтон, Шампани, Пул, Брогдон, Гилл, Валанчюнас, Джордж, Сарр, Холмс, Кисперт, Багли III

Примечательно, что перед стартом встречи хозяева украсили арену особым баннером в честь недавней победы «Милуоки» в Кубке НБА.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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