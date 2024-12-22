В «Милуоки» появился баннер в честь победы в Кубке НБА

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Вашингтон Уизардс». На момент написания новости счёт на табло — 46:39 в пользу домашней команды.

Примечательно, что перед стартом встречи хозяева украсили арену особым баннером в честь недавней победы «Милуоки» в Кубке НБА.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.