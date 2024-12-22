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32 очка Леброна помогли «Лейкерс» победить «Сакраменто» в матче НБА

32 очка Леброна помогли «Лейкерс» победить «Сакраменто» в матче НБА
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В ночь с 21 на 22 декабря мск на арене «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 103:99.

НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
99 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Фокс - 31, Сабонис - 19, Дерозан - 12, Мюррэй - 10, Хаертер - 9, Монк - 7, Эллис - 5, Джонс - 3, Лайлз - 3, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Лень, Робинсон, Краудер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Расселл - 20, Ривз - 16, Дэвис - 10, Хатимура - 9, Винсент - 6, Реддиш - 5, Кристи - 5, Худ-Скифино, Кнехт, Колоко, Траоре

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американские форварды Леброн Джеймс, набравший 32 очка и сделавший семь подборов и шесть передач, и Энтони Дэвис, на счету которого дабл-дабл из 10 очков и 15 подборов.

В составе хозяев самым результативнымм игроками стали американский защитник ДеАарон Фокс, который набрал 31 очко, сделал пять подборов и семь передач, и литовский центровой Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 19 подборов.

Следующий матч «Сакраменто» проведёт дома с «Индианой Пэйсерс» 23 декабря. «Лейкерс» дома сыграет с «Детройт Пистонс» 24 декабря.

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