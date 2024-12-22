Донован Митчелл красиво обыграл Андре Драммонда, уложив его на паркет

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент написания новости счёт на табло — 72:55 в пользу домашней команды.

Атакующий защитник и один из лидеров «Кливленда» Донован Митчелл в начале второй четверти стал автором эффектного момента, уложив на паркет центрового «Филадельфии» Андре Драммонда после обманных движений.

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Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.