Донован Митчелл красиво обыграл Андре Драммонда, уложив его на паркет
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент написания новости счёт на табло — 72:55 в пользу домашней команды.
НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
3-я четверть
84 : 73
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кливленд Кавальерс: Джером, Леверт, Мобли, Меррилл, Портер, Гарлэнд, Томпсон, Ньянг, Тайсон, Аллен, Уэйд, Митчелл
Филадельфия Сиксерс: Макси, Джексон, Мартин, Драммонд, Лоури, Джордж, Убре, Даутин, Каунсил, Мартин, Гордон, Ябуселе, Бона
Атакующий защитник и один из лидеров «Кливленда» Донован Митчелл в начале второй четверти стал автором эффектного момента, уложив на паркет центрового «Филадельфии» Андре Драммонда после обманных движений.
Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.
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