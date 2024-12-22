Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Донован Митчелл красиво обыграл Андре Драммонда, уложив его на паркет

Донован Митчелл красиво обыграл Андре Драммонда, уложив его на паркет
Комментарии

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент написания новости счёт на табло — 72:55 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
3-я четверть
84 : 73
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кливленд Кавальерс: Джером, Леверт, Мобли, Меррилл, Портер, Гарлэнд, Томпсон, Ньянг, Тайсон, Аллен, Уэйд, Митчелл
Филадельфия Сиксерс: Макси, Джексон, Мартин, Драммонд, Лоури, Джордж, Убре, Даутин, Каунсил, Мартин, Гордон, Ябуселе, Бона

Атакующий защитник и один из лидеров «Кливленда» Донован Митчелл в начале второй четверти стал автором эффектного момента, уложив на паркет центрового «Филадельфии» Андре Драммонда после обманных движений.

ВИДЕО

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

Сейчас читают:
«Какая мерзость!» Клуб НБА на камеру сделал мальчику подарок, а за кадром отнял его
«Какая мерзость!» Клуб НБА на камеру сделал мальчику подарок, а за кадром отнял его
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android