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На матче НБА обслуживающему персоналу дали технический фол

На матче НБА обслуживающему персоналу дали технический фол
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимает «Нью-Йорк Никс». На момент написания новости счёт на табло — 65:59 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
93 : 104
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 26, Мюррей - 14, Макколлум - 13, Мисси - 9, Хоукинс - 9, Бостон - 7, Грин - 6, Джонс - 5, Робинсон-Эрл - 4, Ривз, Альварадо, Джемисон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 39, Бриджес - 18, Ануноби - 16, Харт - 14, Таунс - 11, Макбрайд - 2, Ачиува - 2, Пэйн - 2, Топпин, Колек, Симс, Райан

В конце второй четверти один из судей назначил технический фол человеку, ответственному за поддержание сухости на площадке. Причиной такого решения, вероятно, стала задержка в игре. Отметим, что подобные наказания в НБА — редкость.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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