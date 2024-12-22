На матче НБА обслуживающему персоналу дали технический фол

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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимает «Нью-Йорк Никс». На момент написания новости счёт на табло — 65:59 в пользу домашней команды.

В конце второй четверти один из судей назначил технический фол человеку, ответственному за поддержание сухости на площадке. Причиной такого решения, вероятно, стала задержка в игре. Отметим, что подобные наказания в НБА — редкость.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.