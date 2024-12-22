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Джейсон Тейтум во время матча исполнил мощный постер-данк с сопротивлением соперника

Джейсон Тейтум во время матча исполнил мощный постер-данк с сопротивлением соперника
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимает «Бостон Селтикс». На момент написания новости счёт на табло — 114:89 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
98 : 123
Бостон Селтикс
Бостон
Чикаго Буллз: Вучевич - 19, Уайт - 14, Лавин - 14, Уильямс - 14, Бузелис - 9, Досунму - 7, Филлипс - 7, Картер - 4, Хортон-Такер - 3, Терри - 3, Болл - 2, Смит - 2
Бостон Селтикс: Тейтум - 43, Порзингис - 22, Браун - 19, Уайт - 8, Хорфорд - 8, Холидэй - 7, Притчард - 6, Корнет - 4, Уолш - 3, Спрингер - 3, Тиллман, Хозер, Кета

Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостона» Джейсон Тейтум в конце третьей четверти стал автором эффектного момента после того, как совершил проход в трёхсекундную зону соперника и поставил сверху с сопротивлением оппонента.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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