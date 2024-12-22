Джейсон Тейтум во время матча исполнил мощный постер-данк с сопротивлением соперника

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимает «Бостон Селтикс». На момент написания новости счёт на табло — 114:89 в пользу гостевой команды.

Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостона» Джейсон Тейтум в конце третьей четверти стал автором эффектного момента после того, как совершил проход в трёхсекундную зону соперника и поставил сверху с сопротивлением оппонента.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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