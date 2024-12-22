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Видео: Леброн Джеймс во время общения с журналистами смотрит матч по американскому футболу

Видео: Леброн Джеймс во время общения с журналистами смотрит матч по американскому футболу
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Сегодня, 22 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 103:99 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
99 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Фокс - 31, Сабонис - 19, Дерозан - 12, Мюррэй - 10, Хаертер - 9, Монк - 7, Эллис - 5, Джонс - 3, Лайлз - 3, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Лень, Робинсон, Краудер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Расселл - 20, Ривз - 16, Дэвис - 10, Хатимура - 9, Винсент - 6, Реддиш - 5, Кристи - 5, Худ-Скифино, Кнехт, Колоко, Траоре

После матча в интервью Леброн Джеймс, лёгкий форвард и лидер «Лейкерс», отвлекался на игру по американскому футболу, в которой участвовала студенческая команда из его родного штата.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 32 очка (13 из 24 с игры, где 1 из 8 — трёхочковые; 5 из 6 — штрафные), семь подборов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+10».

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