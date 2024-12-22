Видео: Леброн Джеймс во время общения с журналистами смотрит матч по американскому футболу

Сегодня, 22 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 103:99 в пользу гостевой команды.

После матча в интервью Леброн Джеймс, лёгкий форвард и лидер «Лейкерс», отвлекался на игру по американскому футболу, в которой участвовала студенческая команда из его родного штата.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 32 очка (13 из 24 с игры, где 1 из 8 — трёхочковые; 5 из 6 — штрафные), семь подборов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+10».