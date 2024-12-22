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40-очковый трипл-дабл Джейсона Тейтума помог «Бостону» уверенно обыграть «Чикаго»

40-очковый трипл-дабл Джейсона Тейтума помог «Бостону» уверенно обыграть «Чикаго»
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В ночь с 21 на 22 декабря мск на арене «Юнайтед-центр» Чикаго (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Чикаго Буллз» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 123:98.

НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
98 : 123
Бостон Селтикс
Бостон
Чикаго Буллз: Вучевич - 19, Уайт - 14, Лавин - 14, Уильямс - 14, Бузелис - 9, Досунму - 7, Филлипс - 7, Картер - 4, Хортон-Такер - 3, Терри - 3, Болл - 2, Смит - 2
Бостон Селтикс: Тейтум - 43, Порзингис - 22, Браун - 19, Уайт - 8, Хорфорд - 8, Холидэй - 7, Притчард - 6, Корнет - 4, Уолш - 3, Спрингер - 3, Тиллман, Хозер, Кета

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский форвард Джейсон Тейтум, оформивший трипл-дабл из 43 очков, 16 подборов и 10 передач, и латвийский тяжёлый форвард Кристапс Порзингис, на счету которого 22 очка, семь подборов и две передачи.

В составе хозяев самым результативным игроком стал центровой из Черногории Никола Вучевич, который сделал дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов.

Следующий матч «Чикаго» проведёт дома с «Милуоки Бакс» 24 декабря. «Бостон» на выезде сыграет с «Орландо Мэджик» 24 декабря.

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