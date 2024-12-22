40-очковый трипл-дабл Джейсона Тейтума помог «Бостону» уверенно обыграть «Чикаго»

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В ночь с 21 на 22 декабря мск на арене «Юнайтед-центр» Чикаго (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Чикаго Буллз» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 123:98.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский форвард Джейсон Тейтум, оформивший трипл-дабл из 43 очков, 16 подборов и 10 передач, и латвийский тяжёлый форвард Кристапс Порзингис, на счету которого 22 очка, семь подборов и две передачи.

В составе хозяев самым результативным игроком стал центровой из Черногории Никола Вучевич, который сделал дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов.

Следующий матч «Чикаго» проведёт дома с «Милуоки Бакс» 24 декабря. «Бостон» на выезде сыграет с «Орландо Мэджик» 24 декабря.