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Джейсон Тейтум повторил редкое достижение, ранее принадлежавшее только Джеймсу Хардену

Джейсон Тейтум повторил редкое достижение, ранее принадлежавшее только Джеймсу Хардену
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз», в котором его команда одержала победу со счётом 123:98.

НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
98 : 123
Бостон Селтикс
Бостон
Чикаго Буллз: Вучевич - 19, Уайт - 14, Лавин - 14, Уильямс - 14, Бузелис - 9, Досунму - 7, Филлипс - 7, Картер - 4, Хортон-Такер - 3, Терри - 3, Болл - 2, Смит - 2
Бостон Селтикс: Тейтум - 43, Порзингис - 22, Браун - 19, Уайт - 8, Хорфорд - 8, Холидэй - 7, Притчард - 6, Корнет - 4, Уолш - 3, Спрингер - 3, Тиллман, Хозер, Кета

Тейтум, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 43 очка (16 из 24 с игры, где 9 из 15 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), 16 подборов и 10 результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+13».

Как отмечает аккаунт NBA on ESPN в социальной сети, Тейтум стал вторым игроком в истории лиги после разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймса Хардена, кто в рамках конкретной встречи набрал как минимум 40 очков, 15 подборов и 10 передач, а также реализовал девять трёхочковых бросков.

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