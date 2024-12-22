Джейсон Тейтум повторил редкое достижение, ранее принадлежавшее только Джеймсу Хардену

Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз», в котором его команда одержала победу со счётом 123:98.

Тейтум, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 43 очка (16 из 24 с игры, где 9 из 15 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), 16 подборов и 10 результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+13».

Как отмечает аккаунт NBA on ESPN в социальной сети, Тейтум стал вторым игроком в истории лиги после разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймса Хардена, кто в рамках конкретной встречи набрал как минимум 40 очков, 15 подборов и 10 передач, а также реализовал девять трёхочковых бросков.