30-очковый дабл-дабл Карри помог «Голден Стэйт» победить «Миннесоту». У Гобера — дабл-дабл

В ночь с 21 на 22 декабря мск на арене «Таргет-центр» Миннеаполисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 113:103.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский разыгрывающий

Стефен Карри, оформивший дабл-дабл: 30 очков, трёх подборов и 10 передач.

В составе хозяев самым результативным игроком стал защитник из США Энтони Эдвардс, который набрал 19 очков, совершил семь подборов и пять передач. У него партнёра по команде американского лёгкого фоварда Донте Дивинченцо также 19 очков. Французский центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов.

Следующий матч «Миннесота» проведёт в гостях с «Атланта Хоукс» 24 декабря. «Голден Стэйт» на домашней арене сыграет с «Индиана Пэйсерс» также 24 декабря.

Рекорды НБА: