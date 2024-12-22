Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Миннесота Тимбервулвз — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 22 декабря 2024, счёт 103:113, регулярный чемпионат НБА

30-очковый дабл-дабл Карри помог «Голден Стэйт» победить «Миннесоту». У Гобера — дабл-дабл
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 21 на 22 декабря мск на арене «Таргет-центр» Миннеаполисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 113:103.

НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
103 : 113
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо - 19, Эдвардс - 19, Гобер - 18, Рид - 16, Рэндл - 16, Макдэниелс - 10, Конли - 3, Александер-Уолкер - 2, Шеннон, Диллингэм, Майнотт, Дозьер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Джексон-Дэвис - 15, Подзиемски - 12, Куминга - 11, Хилд - 11, Уиггинс - 9, Шрёдер - 9, Пэйтон II - 7, Луни - 5, Андерсон - 3, Сантос, Уотерс III

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский разыгрывающий
Стефен Карри, оформивший дабл-дабл: 30 очков, трёх подборов и 10 передач.

В составе хозяев самым результативным игроком стал защитник из США Энтони Эдвардс, который набрал 19 очков, совершил семь подборов и пять передач. У него партнёра по команде американского лёгкого фоварда Донте Дивинченцо также 19 очков. Французский центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов.

Следующий матч «Миннесота» проведёт в гостях с «Атланта Хоукс» 24 декабря. «Голден Стэйт» на домашней арене сыграет с «Индиана Пэйсерс» также 24 декабря.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
«Какая мерзость!» Клуб НБА на камеру сделал мальчику подарок, а за кадром отнял его
«Какая мерзость!» Клуб НБА на камеру сделал мальчику подарок, а за кадром отнял его

Рекорды НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android