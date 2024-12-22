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Виктор Вембаньяма стал шестым игроком в истории НБА с 30+ очками и 10+ блок-шотами за матч

Виктор Вембаньяма стал шестым игроком в истории НБА с 30+ очками и 10+ блок-шотами за матч
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Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Портленд Трэйл Блэйзерс», в котором его команда одержала победу со счётом 114:94.

НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
114 : 94
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 30, Бэсси - 16, Джонсон - 11, Васселл - 11, Сохан - 10, Барнс - 9, Касл - 8, Шампани - 7, Пол - 6, Джонс - 4, Сиссоко - 2, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Мамукелашвили
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 25, Саймонс - 18, Эйтон - 14, Хендерсон - 12, Авдия - 7, Клингэн - 7, Грант - 5, Рит - 3, Уокер - 3, Тибулл, Бэнтон, Рупер, Мюррэй, Камара, Уильямс

Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 30 минут, набрав суммарно 30 очков (8 из 16 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые; 10 из 11 — штрафные), 10 блок-шотов, семь подборов и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+23».

Как отмечает аккаунт NBA History в социальной сети, 20-летний баскетболист стал шестым игроком в истории лиги, кому в рамках одного матча удалось набрать как минимум 30 очков и 10 блок-шотов. Ранее это удавалось Хакиму Оладжьювону, Дэвиду Робинсону, Артису Гилмору, Дуайту Ховарду и Кариму Абдул-Джаббару.

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