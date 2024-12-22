Виктор Вембаньяма стал шестым игроком в истории НБА с 30+ очками и 10+ блок-шотами за матч

Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Портленд Трэйл Блэйзерс», в котором его команда одержала победу со счётом 114:94.

Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 30 минут, набрав суммарно 30 очков (8 из 16 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые; 10 из 11 — штрафные), 10 блок-шотов, семь подборов и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+23».

Как отмечает аккаунт NBA History в социальной сети, 20-летний баскетболист стал шестым игроком в истории лиги, кому в рамках одного матча удалось набрать как минимум 30 очков и 10 блок-шотов. Ранее это удавалось Хакиму Оладжьювону, Дэвиду Робинсону, Артису Гилмору, Дуайту Ховарду и Кариму Абдул-Джаббару.