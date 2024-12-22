Результаты игрового дня НБА 22 декабря: у Тейтума редкое достижение, Дюрант набрал 43 очка

В ночь с 21 на 22 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 22 декабря

«Финикс Санз» — «Детройт Пистонс» — 125:133.

«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 113:97.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 114:94.

«Кливленд Кавальерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 126:99.

«Чикаго Буллз» — «Бостон Селтикс» — 98:123.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Нью-Йорк Никс» — 93:104.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 103:113.

«Милуоки Бакс» — «Вашингтон Уизардс» — 112:101.

«Бруклин Нетс» — «Юта Джаз» — 94:105.

«Атланта Хоукс» — «Мемфис Гриззлиз» — 112:128.

«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 99:103.

«Орландо Мэджик» — «Майами Хит» — 121:114.

Центровой и лидер «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма стал шестым игроком в истории лиги, кому в рамках одного матча удалось набрать как минимум 30 очков и 10 блок-шотов. Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостона» Джейсон Тейтум стал вторым игроком в истории лиги после разыгрывающего «Клипперс» Джеймса Хардена, кто в рамках конкретной встречи набрал как минимум 40 очков, сделал 15 подборов и 10 передач, а также реализовал девять трёхочковых бросков.

Самым результативным игроком дня стал американский лёгкий форвард «Финикса» Кевин Дюрант, набравший 43 очка. Известный американский лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 32 очка в игре с «Сакраменто».

Рекорды НБА: