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Результаты игрового дня НБА 22 декабря: Леброн набрал 32 очка, у Тейтума — трипл-дабл, достижение Вембаньямы, у Дюранта — 43 очка

Результаты игрового дня НБА 22 декабря: у Тейтума редкое достижение, Дюрант набрал 43 очка
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В ночь с 21 на 22 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 22 декабря

  • «Финикс Санз» — «Детройт Пистонс» — 125:133.
  • «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 113:97.
  • «Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 114:94.
  • «Кливленд Кавальерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 126:99.
  • «Чикаго Буллз» — «Бостон Селтикс» — 98:123.
  • «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Нью-Йорк Никс» — 93:104.
  • «Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 103:113.
  • «Милуоки Бакс» — «Вашингтон Уизардс» — 112:101.
  • «Бруклин Нетс» — «Юта Джаз» — 94:105.
  • «Атланта Хоукс» — «Мемфис Гриззлиз» — 112:128.
  • «Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 99:103.
  • «Орландо Мэджик» — «Майами Хит» — 121:114.

Центровой и лидер «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма стал шестым игроком в истории лиги, кому в рамках одного матча удалось набрать как минимум 30 очков и 10 блок-шотов. Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостона» Джейсон Тейтум стал вторым игроком в истории лиги после разыгрывающего «Клипперс» Джеймса Хардена, кто в рамках конкретной встречи набрал как минимум 40 очков, сделал 15 подборов и 10 передач, а также реализовал девять трёхочковых бросков.

Самым результативным игроком дня стал американский лёгкий форвард «Финикса» Кевин Дюрант, набравший 43 очка. Известный американский лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 32 очка в игре с «Сакраменто».

НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
125 : 133
Детройт Пистонс
Детройт
Финикс Санз: Дюрант - 43, Бил - 26, Джонс - 19, О'Нил - 11, Нуркич - 10, Данн - 5, Пламли - 5, Моррис - 4, Аллен - 2, Окоги, Игодаро, Ли
Детройт Пистонс: Каннингем - 28, Айви - 20, Бисли - 18, Дюрен - 17, Хардуэй-младший - 16, Харрис - 10, Фонтеккио - 10, Рид - 6, Холланд - 4, Томпсон - 4, Мур, Сассер
НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
114 : 94
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 30, Бэсси - 16, Джонсон - 11, Васселл - 11, Сохан - 10, Барнс - 9, Касл - 8, Шампани - 7, Пол - 6, Джонс - 4, Сиссоко - 2, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Мамукелашвили
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 25, Саймонс - 18, Эйтон - 14, Хендерсон - 12, Авдия - 7, Клингэн - 7, Грант - 5, Рит - 3, Уокер - 3, Тибулл, Бэнтон, Рупер, Мюррэй, Камара, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
113 : 97
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Гримс - 20, Томпсон - 16, Ирвинг - 15, Динвидди - 15, Гэффорд - 13, Маршалл - 12, Лайвли - 11, Вашингтон - 10, Клебер - 1, Гортман, Пауэлл, Проспер, Эдвардс, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 28, Харден - 19, Портер - 19, Зубац - 13, Данн - 9, Джонс - 4, Батюм - 3, Бамба - 2, Хиланд, Коффи, Миллер, Джонс
НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
112 : 101
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Милуоки Бакс: Портис - 34, Миддлтон - 18, Трент-мл. - 15, Лопес - 14, Роллинз - 14, Грин - 6, Джексон - 5, Принс - 4, Райт - 2, Боучэмп, Роббинс, Умуде, Коннотон
Вашингтон Уизардс: Пул - 26, Кулибали - 20, Кисперт - 16, Сарр - 11, Каррингтон - 7, Джордж - 7, Валанчюнас - 6, Брогдон - 5, Шампани - 3, Дэвис, Батлер, Болдуин Мл., Гилл, Холмс, Багли III
НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
103 : 113
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо - 19, Эдвардс - 19, Гобер - 18, Рид - 16, Рэндл - 16, Макдэниелс - 10, Конли - 3, Александер-Уолкер - 2, Шеннон, Диллингэм, Майнотт, Дозьер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Джексон-Дэвис - 15, Подзиемски - 12, Куминга - 11, Хилд - 11, Уиггинс - 9, Шрёдер - 9, Пэйтон II - 7, Луни - 5, Андерсон - 3, Муди, Сантос, Грин, Уотерс III
НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
93 : 104
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 26, Мюррей - 14, Макколлум - 13, Мисси - 9, Хоукинс - 9, Бостон - 7, Грин - 6, Джонс - 5, Робинсон-Эрл - 4, Ривз, Альварадо, Джемисон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 39, Бриджес - 18, Ануноби - 16, Харт - 14, Таунс - 11, Макбрайд - 2, Ачиува - 2, Пэйн - 2, Топпин, Колек, Симс, Райан
НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
98 : 123
Бостон Селтикс
Бостон
Чикаго Буллз: Вучевич - 19, Уайт - 14, Лавин - 14, Уильямс - 14, Бузелис - 9, Досунму - 7, Филлипс - 7, Картер - 4, Хортон-Такер - 3, Терри - 3, Болл - 2, Смит - 2
Бостон Селтикс: Тейтум - 43, Порзингис - 22, Браун - 19, Уайт - 8, Хорфорд - 8, Холидэй - 7, Притчард - 6, Корнет - 4, Уолш - 3, Спрингер - 3, Тиллман, Хозер, Кета
НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
126 : 99
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 26, Мобли - 22, Митчелл - 19, Ньянг - 13, Леверт - 12, Джером - 11, Тайсон - 8, Аллен - 6, Уэйд - 6, Портер - 2, Томпсон - 1, Меррилл
Филадельфия Сиксерс: Макси - 27, Джордж - 11, Каунсил - 11, Убре - 9, Даутин - 9, Мартин - 8, Мартин - 7, Гордон - 7, Ябуселе - 7, Бона - 3, Джексон, Драммонд, Лоури
НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
94 : 105
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Бруклин Нетс: Джонсон - 18, Симмонс - 15, Милтон - 11, Клауни - 10, Клэкстон - 10, Уилсон - 9, Джонсон - 8, Мартин - 7, Шарп - 6, Уильямс, Бикман, Финни-Смит
Юта Джаз: Маркканен - 21, Секстон - 18, Михайлюк - 18, Кларксон - 16, Коллинс - 13, Сенсабо - 8, Кесслер - 5, Поттер - 3, Джузэнг - 3, Миллз, Кольер, Юбэнкс
НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
112 : 128
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Атланта Хоукс: Хантер - 26, Дэниэлс - 15, Джонсон - 13, Рисашер - 10, Капела - 8, Богданович - 7, Нэнс - 7, Крейчи - 7, Мэтьюз - 6, Уоллес - 5, Родди - 5, Барлоу - 3
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 23, Пиппен Мл. - 22, Ларэвиа - 16, Уэллс - 13, Джексон - 13, Альдама - 10, Иди - 10, Смарт - 9, Кларк - 8, Кеннард - 4, Спенсер, Кончар
НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
99 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Фокс - 31, Сабонис - 19, Дерозан - 12, Мюррэй - 10, Хаертер - 9, Монк - 7, Эллис - 5, Джонс - 3, Лайлз - 3, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Лень, Робинсон, Краудер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Расселл - 20, Ривз - 16, Дэвис - 10, Хатимура - 9, Винсент - 6, Реддиш - 5, Кристи - 5, Худ-Скифино, Кнехт, Колоко, Траоре
НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
121 : 114
Майами Хит
Майами
Орландо Мэджик: Энтони - 35, Колдуэлл-Поуп - 24, Битадзе - 18, Блэк - 10, Ховард - 9, Да Силва - 8, Куин - 7, Джозеф - 5, Картер - 5, Айзек, Хьюстан, Саггс, Вагнер
Майами Хит: Розир - 23, Адебайо - 23, Хироу - 22, Смит - 14, Робинсон - 10, Уэр - 8, Ларссон - 5, Жакез-мл. - 5, Йович - 4, Кристофер, Джонсон, Бёркс, Батлер, Хайсмит
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