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Виктор Вембаньяма сделал за 2 неполных сезона блок-шотов больше, чем 91% игроков в истории

Виктор Вембаньяма сделал за 2 неполных сезона блок-шотов больше, чем 91% игроков в истории
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20-летний французский баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового в команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», Виктор Вембаньяма сделал за два своих неполных сезона блок-шотов больше, чем 91,1% баскетболистов за всю карьеру в североамериканской лиге.

На счету Вембаньямы 341 блок-шот за 94 игры. В своём дебютном сезоне-2023/2024 форвард команды из Сан-Антонио совершал в среднем 3,6 блок-шота за игру, приняв участие в 71 матче. В нынешнем розыгрыше североамериканской лиги французский форвард вышел на паркет в 23 встречах и совершал по 3,8 блок-шота за игру.

Лидером рейтинга по количеству блок-шотов является легендарный Хаким Оладжьювон, на счету которого 3830 успешных защитных действий.

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