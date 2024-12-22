Виктор Вембаньяма сделал за 2 неполных сезона блок-шотов больше, чем 91% игроков в истории

20-летний французский баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового в команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», Виктор Вембаньяма сделал за два своих неполных сезона блок-шотов больше, чем 91,1% баскетболистов за всю карьеру в североамериканской лиге.

На счету Вембаньямы 341 блок-шот за 94 игры. В своём дебютном сезоне-2023/2024 форвард команды из Сан-Антонио совершал в среднем 3,6 блок-шота за игру, приняв участие в 71 матче. В нынешнем розыгрыше североамериканской лиги французский форвард вышел на паркет в 23 встречах и совершал по 3,8 блок-шота за игру.

Лидером рейтинга по количеству блок-шотов является легендарный Хаким Оладжьювон, на счету которого 3830 успешных защитных действий.