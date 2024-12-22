Дэвис рассказал о реакции своей жены на слабую реализацию штрафных бросков в концовках

31-летний звёздный американский баскетболист, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции форварда, Энтони Дэвис рассказал историю о том, как его жена позвонила ему после игры с «Сакраменто Кингз» и попыталась поддержать из-за слабой реализации штрафных бросков в концовке матча. «Озёрники» одержали победу со счётом 103:99.

«Моя жена даже позвонила мне после игры и сказала: «Руи [Хатимура] спас тебя!» От этого я почувствовал себя ещё хуже», — приводит слова Дэвиса канал ESPN.

Энтони Дэвис по ходу встречи сделал дабл-дабл, набрав 10 очков и 15 подборов, а также совершил три блок-шота и отдал пять передач. Реализация штрафных — два из четырёх броска.