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Дэвис рассказал о реакции своей жены на слабую реализацию штрафных бросков в концовках

Дэвис рассказал о реакции своей жены на слабую реализацию штрафных бросков в концовках
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31-летний звёздный американский баскетболист, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции форварда, Энтони Дэвис рассказал историю о том, как его жена позвонила ему после игры с «Сакраменто Кингз» и попыталась поддержать из-за слабой реализации штрафных бросков в концовке матча. «Озёрники» одержали победу со счётом 103:99.

НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
99 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Фокс - 31, Сабонис - 19, Дерозан - 12, Мюррэй - 10, Хаертер - 9, Монк - 7, Эллис - 5, Джонс - 3, Лайлз - 3, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Лень, Робинсон, Краудер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Расселл - 20, Ривз - 16, Дэвис - 10, Хатимура - 9, Винсент - 6, Реддиш - 5, Кристи - 5, Худ-Скифино, Кнехт, Колоко, Траоре

«Моя жена даже позвонила мне после игры и сказала: «Руи [Хатимура] спас тебя!» От этого я почувствовал себя ещё хуже», — приводит слова Дэвиса канал ESPN.

Энтони Дэвис по ходу встречи сделал дабл-дабл, набрав 10 очков и 15 подборов, а также совершил три блок-шота и отдал пять передач. Реализация штрафных — два из четырёх броска.

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