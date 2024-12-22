Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига: расписание матчей 22 декабря

Единая лига: расписание матчей 22 декабря
Комментарии

Сегодня, 22 декабря, в Единой лиге ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола ожидает два матча с двумя лидерами сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних встреч.

Расписание матчей Единой лиги 22 декабря:

15:00 мск — «Локомотив-Кубань» — ЦСКА;
17:00 мск — «Зенит» — «Уралмаш».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА, на счету которого 18 побед и два поражения. 17 побед и три поражения у «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга занимает вторую позицию. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (16 побед — пять поражений).

Материалы по теме
Топ-события воскресенья: реванш Усик — Фьюри, «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» и лыжные гонки
Топ-события воскресенья: реванш Усик — Фьюри, «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» и лыжные гонки
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android