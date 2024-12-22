Единая лига: расписание матчей 22 декабря

Сегодня, 22 декабря, в Единой лиге ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола ожидает два матча с двумя лидерами сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних встреч.

Расписание матчей Единой лиги 22 декабря:

15:00 мск — «Локомотив-Кубань» — ЦСКА;

17:00 мск — «Зенит» — «Уралмаш».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 22 декабря 2024, воскресенье. 15:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА, на счету которого 18 побед и два поражения. 17 побед и три поражения у «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга занимает вторую позицию. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (16 побед — пять поражений).