Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Сан-Антонио» заинтересован в приобретении ключевой звезды «Сакраменто» — источник

«Сан-Антонио» заинтересован в приобретении ключевой звезды «Сакраменто» — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство клуба НБА «Сан-Антонио Спёрс» заинтересовано в приобретении звёздного разыгрывающего защитника команды «Сакраменто Кингз» ДеАарона Фокса, сообщили инсайдеры Сэм Амик и Энтони Слейтер из The Athletic.

Согласно сообщению Амика и Слейтера, агент звёздного защитника ДеАарона Фокса, основатель и генеральный директор Klutch Sports Рич Пол, недавно встречался с генеральным менеджером «Сакраменто Кингз» Монте Макнейром и помощником генерального менеджера Уэсом Уилкоксом.

Предполагается, что «Спёрс» проявляют активный интерес к обмену Фокса в случае, если он станет доступен. Амик и Слейтер заявили, что «Сан-Антонио» рассматривает динамичного защитника как потенциальный звёздный дуэт со своей восходящей звездой Виктором Вебманьямой.

Фокс был выбран на драфте НБА в первом раунде под общим пятым номером командой «Сакраменто Кингз» в 2017 году.

Сейчас читают:
Виктор Вембаньяма сделал за 2 неполных сезона блок-шотов больше, чем 91% игроков в истории
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android