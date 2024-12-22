«Сан-Антонио» заинтересован в приобретении ключевой звезды «Сакраменто» — источник

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Руководство клуба НБА «Сан-Антонио Спёрс» заинтересовано в приобретении звёздного разыгрывающего защитника команды «Сакраменто Кингз» ДеАарона Фокса, сообщили инсайдеры Сэм Амик и Энтони Слейтер из The Athletic.

Согласно сообщению Амика и Слейтера, агент звёздного защитника ДеАарона Фокса, основатель и генеральный директор Klutch Sports Рич Пол, недавно встречался с генеральным менеджером «Сакраменто Кингз» Монте Макнейром и помощником генерального менеджера Уэсом Уилкоксом.

Предполагается, что «Спёрс» проявляют активный интерес к обмену Фокса в случае, если он станет доступен. Амик и Слейтер заявили, что «Сан-Антонио» рассматривает динамичного защитника как потенциальный звёздный дуэт со своей восходящей звездой Виктором Вебманьямой.

Фокс был выбран на драфте НБА в первом раунде под общим пятым номером командой «Сакраменто Кингз» в 2017 году.