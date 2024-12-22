Вембаньяма быстрее всех центровых в истории НБА реализовал 200 трёхочковых бросков
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20-летний звёздный французский баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового в команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», Виктор Вембаньяма быстрее всех центровых в истории североамериканской лиги реализовал 200 трёхочковых бросков.
Вембаньяме для достижения 200 заброшенных мячей с трёхочковой линии потребовалась 94 игры с момента своего дебюта в сезоне-2023/2024.
Минувшей ночью команда из Сан-Антонио разгромила «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 114:94. На счету Вембаньямы 30 очков (четыре трёхочковых попадания из восьми бросков), семь подборов и 10 блок-шотов.
НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
114 : 94
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 30, Бэсси - 16, Джонсон - 11, Васселл - 11, Сохан - 10, Барнс - 9, Касл - 8, Шампани - 7, Пол - 6, Джонс - 4, Сиссоко - 2, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Мамукелашвили
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 25, Саймонс - 18, Эйтон - 14, Хендерсон - 12, Авдия - 7, Клингэн - 7, Грант - 5, Рит - 3, Уокер - 3, Тибулл, Бэнтон, Рупер, Мюррэй, Камара, Уильямс
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