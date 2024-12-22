Вембаньяма быстрее всех центровых в истории НБА реализовал 200 трёхочковых бросков

20-летний звёздный французский баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового в команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», Виктор Вембаньяма быстрее всех центровых в истории североамериканской лиги реализовал 200 трёхочковых бросков.

Вембаньяме для достижения 200 заброшенных мячей с трёхочковой линии потребовалась 94 игры с момента своего дебюта в сезоне-2023/2024.

Минувшей ночью команда из Сан-Антонио разгромила «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 114:94. На счету Вембаньямы 30 очков (четыре трёхочковых попадания из восьми бросков), семь подборов и 10 блок-шотов.