Дерозан проиграл Леброну Джеймсу в 50-й раз. Это рекордная серия поражений для НБА

35-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз», Демар Дерозан обладает рекордной серией поражений в матчах с четырёхкратным чемпионом североамериканской лиги и форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

После того как Демар был выбран в первом раунде под общим девятым номером на драфте НБА 2009 года командой «Торонто Рэпторс», Дерозан провёл 62 игры с различными командами Леброна. И на данный момент Демар одержал 12 побед и потерпел 50 поражений.

Юбилейный, 50-й матч был проигран в ночь на 22 декабря, когда «озёрники» нанесли поражение «Сакраменто» со счётом 103:99. Демар набрал в матче 12 очков и совершил три подбора.