Дерозан проиграл Леброну Джеймсу в 50-й раз. Это рекордная серия поражений для НБА
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35-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз», Демар Дерозан обладает рекордной серией поражений в матчах с четырёхкратным чемпионом североамериканской лиги и форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.
После того как Демар был выбран в первом раунде под общим девятым номером на драфте НБА 2009 года командой «Торонто Рэпторс», Дерозан провёл 62 игры с различными командами Леброна. И на данный момент Демар одержал 12 побед и потерпел 50 поражений.
Юбилейный, 50-й матч был проигран в ночь на 22 декабря, когда «озёрники» нанесли поражение «Сакраменто» со счётом 103:99. Демар набрал в матче 12 очков и совершил три подбора.
НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
99 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Фокс - 31, Сабонис - 19, Дерозан - 12, Мюррэй - 10, Хаертер - 9, Монк - 7, Эллис - 5, Джонс - 3, Лайлз - 3, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Лень, Робинсон, Краудер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Расселл - 20, Ривз - 16, Дэвис - 10, Хатимура - 9, Винсент - 6, Реддиш - 5, Кристи - 5, Худ-Скифино, Кнехт, Колоко, Траоре
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