Виктор Вембаньяма установил новый рекорд НБА

20-летний звёздный французский баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового в команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», Виктор Вембаньяма стал первым игроком в истории североамериканской лиги, который сделал в матче 10 блок-шотов и реализовал как минимум три трёхочковых броска.

Минувшей ночью команда из Сан-Антонио разгромила «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 114:94. На счету Вембаньямы 30 очков (четыре трёхочковых попадания из восьми бросков), семь подборов и 10 блок-шотов.

Ранее стало известно об интересе руководства команды из Сан-Антонио к звезде «Сакраменто Кингз» ДеАарону Фоксу.