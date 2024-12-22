Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Локомотив-Кубань» анонсировал благотворительную акцию в связи с катастрофой в Краснодаре

«Локомотив-Кубань» анонсировал благотворительную акцию в связи с катастрофой в Краснодаре
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» в преддверии очередного матча Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА объявила о пожертвовании средств с продажи билетов на восстановление экологии в Краснодарском крае после катастрофы с разливом топлива. Игра «Локомотив-Кубань» — ЦСКА состоится сегодня, 22 декабря, начало в 15:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня уникальная природа Краснодарского края нуждается в нашей помощи и защите! 15 декабря в Керченском проливе случилась экологическая катастрофа, следствием которой стал разлив нефтепродуктов на побережье Чёрного моря.

Часть средств от продажи билетов с предстоящих матчей против ЦСКА и «Пари НН» ПБК «Локомотив-Кубань» направит на восстановление и защиту природы, пострадавшей от этой беды», — говорится в заявлении команды в социальных сетях.

Материалы по теме
Топ-события воскресенья: реванш Усик — Фьюри, «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» и лыжные гонки
Топ-события воскресенья: реванш Усик — Фьюри, «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» и лыжные гонки
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android