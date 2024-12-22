«Локомотив-Кубань» анонсировал благотворительную акцию в связи с катастрофой в Краснодаре

Пресс-служба баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» в преддверии очередного матча Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА объявила о пожертвовании средств с продажи билетов на восстановление экологии в Краснодарском крае после катастрофы с разливом топлива. Игра «Локомотив-Кубань» — ЦСКА состоится сегодня, 22 декабря, начало в 15:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 22 декабря 2024, воскресенье. 15:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сегодня уникальная природа Краснодарского края нуждается в нашей помощи и защите! 15 декабря в Керченском проливе случилась экологическая катастрофа, следствием которой стал разлив нефтепродуктов на побережье Чёрного моря.

Часть средств от продажи билетов с предстоящих матчей против ЦСКА и «Пари НН» ПБК «Локомотив-Кубань» направит на восстановление и защиту природы, пострадавшей от этой беды», — говорится в заявлении команды в социальных сетях.