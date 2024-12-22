Звезда «Локомотива-Кубань» рассказал, как относится к оборонительной игре команды

Лёгкий форвард «Локомотива-Кубань» Би Джей Джонсон рассказал о том, как относится к игре в команде, выстроенной на оборонительных навыках.

«Одной из своих самых сильных сторон я считаю атлетизм. Вместе со скоростью и габаритами атлетизм позволяет мне нормально защищаться против игроков почти всех позиций. У нас в команде много мастеров оборонительной игры, рядом с которыми проще делать перехваты, мешать сопернику совершать броски. Думаю, как команда мы неплохо прогрессируем в защите», — приводит слова Джонсона пресс-служба команды.

Ранее главный тренер краснодарской команды рассказал о предстоящей игре с московским ЦСКА.