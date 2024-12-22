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Ведищев — об игре с ЦСКА: с каждым матчем хочу видеть от игроков более качественную игру

Ведищев — об игре с ЦСКА: с каждым матчем хочу видеть от игроков более качественную игру
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Главный тренер краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев высказался о предстоящей игре с лидером Единой лиги ВТБ московским ЦСКА. Игра пройдёт сегодня, 22 декабря, начало в 15:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА — это всегда претендент на чемпионство и лидер текущего сезона. Чтобы победить, нам нужно будет показать свою лучшую игру. Прежде всего нашей команде необходимы энергия и грамотные действия на обеих сторонах площадки.

Уже прошло достаточно времени с начала чемпионата, и с каждым матчем я бы хотел видеть, что моя команда играет более качественно. Игры с соперниками первой четвёрки — это всегда вызов. Чем больше сложных и напряжённых игр, тем лучше мы будем понимать, где нам нужно прибавлять и как нам готовиться к плей-офф», — приводит слова Ведищева пресс-служба клуба.

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