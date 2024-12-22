Ведищев — об игре с ЦСКА: с каждым матчем хочу видеть от игроков более качественную игру

Главный тренер краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев высказался о предстоящей игре с лидером Единой лиги ВТБ московским ЦСКА. Игра пройдёт сегодня, 22 декабря, начало в 15:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 22 декабря 2024, воскресенье. 15:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«ЦСКА — это всегда претендент на чемпионство и лидер текущего сезона. Чтобы победить, нам нужно будет показать свою лучшую игру. Прежде всего нашей команде необходимы энергия и грамотные действия на обеих сторонах площадки.

Уже прошло достаточно времени с начала чемпионата, и с каждым матчем я бы хотел видеть, что моя команда играет более качественно. Игры с соперниками первой четвёрки — это всегда вызов. Чем больше сложных и напряжённых игр, тем лучше мы будем понимать, где нам нужно прибавлять и как нам готовиться к плей-офф», — приводит слова Ведищева пресс-служба клуба.