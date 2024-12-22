Бронни Джеймс установил личный рекорд по передачам в победном матче Лиги развития

21 декабря, в субботу, прошёл очередной матч в рамках турнира Лиги развития (G-лиги) НБА, в котором Бронни Джеймс, являющийся сыном четырёхкратного чемпиона НБА и форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, принимал участие в составе «Саут-Бэй Лейкерс» в матче с фарм-клубом «Орландо Мэджик».

«Лейкерс» одержали победу со счётом 120:104, а Бронни отметился шестью очками, семью передачами (его личный рекорд), четырьмя подборами, одной передачей и одним блок-шотом.

Джеймс-младший вместе со своей командой обыграли коллектив двукратного чемпиона конкурса по броскам сверху и самого ценного игрока (MVP) прошлого сезона Лиги развития НБА Мэка Маккланга.