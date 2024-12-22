Деннис Родман извинился перед своей дочерью Тринити, заявившей, что он ей не отец

63-летний легендарный баскетболист и пятикратный чемпион НБА Деннис Родман опубликовал извинения в адрес своей дочери Тринити Родман, которая ранее в жёсткой форме высказалась в адрес отца.

«Прости, если я не был таким отцом, каким ты хотел меня видеть. Но я всегда старался и продолжаю стараться. И я никогда не перестану.

Я буду пытаться снова и снова, даже если мне говорят не звонить или не отвечают на мои звонки. Я не сдамся, даже если это трудно и занимает время. Я всегда здесь, чтобы сказать тебе, как я горжусь тобой, – будь то в разговоре или через голосовое сообщение.

Всегда хотел одного: чтобы мои дети звонили мне и приходили ко мне. Надеюсь, однажды это станет реальностью. Я всё ещё здесь, я не сдаюсь. У тебя есть мой номер, ты видишь мои звонки – я всё ещё жду. С любовью, Папа.

P.S. Я всегда смотрю твои игры! Однажды я даже прилетел специально, чтобы увидеть тебя в деле. Но мне сказали не приходить, потому что кто-то другой был рядом с тобой вместо меня. Я просто хотел поддержать тебя, поэтому смотрел с балкона своего отеля, чтобы никого не тревожить. Я люблю вас всех – своих детей», – написал Родман.