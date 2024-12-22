Клуб «Орландо Мэджик» прервал серию из 796 матчей, отыграв 22 очка в 4-й четверти с «Хит»

В ночь на 22 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл матч между командами «Орландо Мэджик» и «Майами Хит», завершившийся победой «Мэджик» со счётом 121:114. Баскетболисты из Орландо на старте четвёртой четверти уступали 22 очка, но смогли выиграть заключительный отрезок со счётом 37:8.

Данная победа «Орландо» стала первой с декабря 2019 года, когда команда, уступающая 22+ очка перед началом четвёртой четверти, смогла одержать победу по итогам матча. Данная серия держалась 796 матчей, начавшись, что примечательно, 22 декабря 2019 года.

Клуб «Орландо Мэджик» занимает четвёртое место в Восточной конференции в сезоне-2024/2025, одержав за 30 матчей 18 побед и потерпев 12 поражений.