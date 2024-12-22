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Клуб «Орландо Мэджик» прервал серию из 796 матчей, отыграв 22 очка в 4-й четверти с «Хит»

Клуб «Орландо Мэджик» прервал серию из 796 матчей, отыграв 22 очка в 4-й четверти с «Хит»
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В ночь на 22 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл матч между командами «Орландо Мэджик» и «Майами Хит», завершившийся победой «Мэджик» со счётом 121:114. Баскетболисты из Орландо на старте четвёртой четверти уступали 22 очка, но смогли выиграть заключительный отрезок со счётом 37:8.

НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
121 : 114
Майами Хит
Майами
Орландо Мэджик: Энтони - 35, Колдуэлл-Поуп - 24, Битадзе - 18, Блэк - 10, Ховард - 9, Да Силва - 8, Куин - 7, Джозеф - 5, Картер - 5, Айзек, Хьюстан, Саггс, Вагнер
Майами Хит: Розир - 23, Адебайо - 23, Хироу - 22, Смит - 14, Робинсон - 10, Уэр - 8, Ларссон - 5, Жакез-мл. - 5, Йович - 4, Кристофер, Джонсон, Бёркс, Батлер, Хайсмит

Данная победа «Орландо» стала первой с декабря 2019 года, когда команда, уступающая 22+ очка перед началом четвёртой четверти, смогла одержать победу по итогам матча. Данная серия держалась 796 матчей, начавшись, что примечательно, 22 декабря 2019 года.

Клуб «Орландо Мэджик» занимает четвёртое место в Восточной конференции в сезоне-2024/2025, одержав за 30 матчей 18 побед и потерпев 12 поражений.

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