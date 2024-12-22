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Баркли предложил изменить расписание сезона, чтобы вернуть рейтинги НБА

Баркли предложил изменить расписание сезона, чтобы вернуть рейтинги НБА
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61-летний легендарный американский баскетболист, игравший на позиции форварда, Чарльз Баркли предложил изменить расписание Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чтобы вернуть высокие рейтинги североамериканской лиги.

«Лучшие рейтинги, которые у нас когда-либо были, были в год, когда мы объявили забастовку и начали её на Рождество. Я думаю, нам нужно серьёзно подумать о том, чтобы начинать старт сезона с Рождества, потому что вы напрасно тратите время, выступая против НФЛ и студенческого футбола. Теперь выходные дни принадлежат им», — приводит слова Баркли издание Total Pro Sports.

Ранее легенда WNBA рассказала о влиянии трёхочковых бросков на рейтинги лиги.

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