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«Это усиливает команду». В БК «Зенит» прокомментировали партнёрство с известным банком

«Это усиливает команду». В БК «Зенит» прокомментировали партнёрство с известным банком
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Первый заместитель генерального директора БК «Зенит» Валерий Малафеев прокомментировал заключение партнёрства с «Газпромбанком».

«Любое дополнительное финансирование, а здесь, мы не будем скрывать, это история, связанная напрямую с финансированием наших проектов и программ, естественно, оно усиливает команду. Это создаёт дополнительные возможности, включая работу на трансферном рынке. Безусловно, это важно.

Кроме того, мы рассматриваем этот проект с «Газпромбанком» и с точки зрения маркетинговых активностей, улучшения зрительской работы и общего взаимодействия с болельщиками на арене. Но об этом, скорее всего, будем говорить уже в 2025 году. «Газпромбанк» помогает нам решать множество бизнес-задач, и их действительно достаточно», — сказал Валерий Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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