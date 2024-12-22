«Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА в матче Единой лиги
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Сегодня, 22 декабря, в Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и ЦСКА. Хозяева площадки одержали победу над армейцами со счётом 69:65 (13:26; 20:9; 10:15; 26:15).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
69 : 65
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Кливленд - 18, Елатонцев - 14, Джонсон - 11, Миллер - 8, Мартюк - 6, Темиров - 4, Узинский - 4, Уэйли - 2, Емченко - 2, Коско, Квитковских, Андерсон
ЦСКА: Тримбл - 15, Уэйр - 10, М'Бай - 10, Аврамович - 8, Астапкович - 5, Джекири - 4, Жан-Шарль - 4, Ухов - 3, Антонов - 3, Курбанов - 3, Ганькевич, Карпенко
Лучшим игроком в составе краснодарской команды стал Антониус Кливленд, набравший по ходу матча 18 очков, семь подборов, одну передачу и один перехват. 14 очков набрал форвард Кирилл Елотонцев, который совершил также девять подборов и отдал одну передачу.
В составе действующих чемпионов отличился Мело Тримбл, записавший на свой счёт 15 очков, четыре подбора и одну передачу. По 10 очков набрали Амат М'Бай и Каспер Уэйр.
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