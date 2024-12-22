«Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА в матче Единой лиги

Сегодня, 22 декабря, в Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и ЦСКА. Хозяева площадки одержали победу над армейцами со счётом 69:65 (13:26; 20:9; 10:15; 26:15).

Лучшим игроком в составе краснодарской команды стал Антониус Кливленд, набравший по ходу матча 18 очков, семь подборов, одну передачу и один перехват. 14 очков набрал форвард Кирилл Елотонцев, который совершил также девять подборов и отдал одну передачу.

В составе действующих чемпионов отличился Мело Тримбл, записавший на свой счёт 15 очков, четыре подбора и одну передачу. По 10 очков набрали Амат М'Бай и Каспер Уэйр.