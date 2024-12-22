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Энтони Дэвис обогнал Коби Брайанта по одному из важных статистических показателей

Энтони Дэвис обогнал Коби Брайанта по одному из важных статистических показателей
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Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис превзошёл легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта по количеству заблокированных бросков в рамках выступления за калифорнийский клуб.

В матче с «Сакраменто Кингз» Дэвис совершил три блок-шота, таким образом его суммарный показатель в этой статистической линейки достиг 643 заблокированных бросков. Коби в течение всей карьеры в «Лос-Анджелес Лейкерс» сделал 640 блок-шотов. Теперь топ-5 игроков в этом показателе выглядит следующим образом.

Топ-5 игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» по количеству блок-шотов:

1. Карим Абдул-Джаббар — 2694;
2. Шакил О'Нил — 1278;
3. Элден Кэмпблелл — 1022;
4. Владе Дивац — 834;
5. Энтони Дэвис — 643.

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