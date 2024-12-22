Энтони Дэвис обогнал Коби Брайанта по одному из важных статистических показателей

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис превзошёл легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта по количеству заблокированных бросков в рамках выступления за калифорнийский клуб.

В матче с «Сакраменто Кингз» Дэвис совершил три блок-шота, таким образом его суммарный показатель в этой статистической линейки достиг 643 заблокированных бросков. Коби в течение всей карьеры в «Лос-Анджелес Лейкерс» сделал 640 блок-шотов. Теперь топ-5 игроков в этом показателе выглядит следующим образом.

Топ-5 игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» по количеству блок-шотов:

1. Карим Абдул-Джаббар — 2694;

2. Шакил О'Нил — 1278;

3. Элден Кэмпблелл — 1022;

4. Владе Дивац — 834;

5. Энтони Дэвис — 643.