Деклан Райс из «Арсенала» отпраздновал гол в стиле Стефена Карри

25-летний полузащитник «Арсенала» Деклан Райс отпраздновал гол в стиле звёздного баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации Стефена Карри. В матче 17-го тура английской Премьер-лиги между командами «Кристал Пэлас» и «Арсенал» (1:5) Райс отпраздновал пятый гол своей команды, изобразив фирменный жест американца «Night Night».
Деклан Райс отпраздновал гол в стиле Стефена Карри
Фото: Julian Finney/Getty Images
Стефен Карри является четырёхкратным победителем НБА в составе «Уорриорз», которые выбрали его под седьмым номером драфта-2009.
Ранее искусственный интеллект выбрал 10 лучших игроков в истории НБА. Лучшим игроком по версии ИИ является лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», четырёхкратный чемпион лиги Леброн Джеймс. Карри по версии ИИ является седьмым по силе игроком НБА.
- 22 декабря 2024
-
17:47
-
17:39
-
17:04
-
16:20
-
15:58
-
15:50
-
14:48
-
14:22
-
13:56
-
13:25
-
12:36
-
12:25
-
11:54
-
11:44
-
10:53
-
10:10
-
09:58
-
09:27
-
08:00
-
07:00
-
06:59
-
06:51
-
06:38
-
06:14
-
05:58
-
05:38
-
05:22
-
04:55
-
04:45
-
04:35
-
04:30
- 21 декабря 2024
-
23:51
-
22:39
-
21:37
-
21:30