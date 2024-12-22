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Деклан Райс из «Арсенала» отпраздновал гол в стиле Стефена Карри

25-летний полузащитник «Арсенала» Деклан Райс отпраздновал гол в стиле звёздного баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации Стефена Карри. В матче 17-го тура английской Премьер-лиги между командами «Кристал Пэлас» и «Арсенал» (1:5) Райс отпраздновал пятый гол своей команды, изобразив фирменный жест американца «Night Night».

Деклан Райс отпраздновал гол в стиле Стефена Карри Фото: Julian Finney/Getty Images

Стефен Карри является четырёхкратным победителем НБА в составе «Уорриорз», которые выбрали его под седьмым номером драфта-2009.

Ранее искусственный интеллект выбрал 10 лучших игроков в истории НБА. Лучшим игроком по версии ИИ является лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», четырёхкратный чемпион лиги Леброн Джеймс. Карри по версии ИИ является седьмым по силе игроком НБА.