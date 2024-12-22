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Деклан Райс из «Арсенала» отпраздновал гол в стиле Стефена Карри

Деклан Райс из «Арсенала» отпраздновал гол в стиле Стефена Карри
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25-летний полузащитник «Арсенала» Деклан Райс отпраздновал гол в стиле звёздного баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации Стефена Карри. В матче 17-го тура английской Премьер-лиги между командами «Кристал Пэлас» и «Арсенал» (1:5) Райс отпраздновал пятый гол своей команды, изобразив фирменный жест американца «Night Night».

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 5
Арсенал
Лондон
0:1 Жезус – 6'     1:1 Сарр – 11'     1:2 Жезус – 14'     1:3 Хаверц – 38'     1:4 Мартинелли – 60'     1:5 Райс – 84'    
Деклан Райс отпраздновал гол в стиле Стефена Карри

Деклан Райс отпраздновал гол в стиле Стефена Карри

Фото: Julian Finney/Getty Images

Стефен Карри является четырёхкратным победителем НБА в составе «Уорриорз», которые выбрали его под седьмым номером драфта-2009.

Ранее искусственный интеллект выбрал 10 лучших игроков в истории НБА. Лучшим игроком по версии ИИ является лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», четырёхкратный чемпион лиги Леброн Джеймс. Карри по версии ИИ является седьмым по силе игроком НБА.

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