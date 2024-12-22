«Зенит» с разницей в 10 очков победил «Уралмаш» в матче Единой лиги

В воскресенье, 22 декабря, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Зенит» и «Уралмаш» (Екатеринбург). Встреча закончилась со счётом 89:79 (23:22, 16:18, 24:16, 26:23) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал форвард Омари Спеллмен. На его счету 18 очков, а также пять подборов и две передачи. В составе «Уралмаша» самым результативным игроком стал форвард Джонни О'Брайант. Он набрал 22 очка, сделал три подбора и две передачи.

В следующем туре «Зенит» 5 января сыграет в Казани с УНИКСом. «Уралмаш» 26 декабря примет дома МБА-МАИ.