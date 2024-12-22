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Зенит – Уралмаш, результат матча 22 декабря 2024, счет 89:79, Единая лига

«Зенит» с разницей в 10 очков победил «Уралмаш» в матче Единой лиги
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В воскресенье, 22 декабря, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Зенит» и «Уралмаш» (Екатеринбург). Встреча закончилась со счётом 89:79 (23:22, 16:18, 24:16, 26:23) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
89 : 79
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Спеллмен - 18, Пойтресс - 16, Фрейзер - 14, Бэйкон - 12, Мун - 11, Карасёв - 5, Захаров - 4, Хантер - 4, Жбанов - 3, Воронцевич - 2, Щербенев, Рыжов
Уралмаш: О'Брайант - 22, Мартин - 18, Далтон - 14, Писклов - 7, Зайцев - 6, Уиттакер - 5, Глазунов - 3, Белянков - 2, Балашов - 2, Акрамов, Ивлев, Новиков

Лучшую результативность в составе победителей показал форвард Омари Спеллмен. На его счету 18 очков, а также пять подборов и две передачи. В составе «Уралмаша» самым результативным игроком стал форвард Джонни О'Брайант. Он набрал 22 очка, сделал три подбора и две передачи.

В следующем туре «Зенит» 5 января сыграет в Казани с УНИКСом. «Уралмаш» 26 декабря примет дома МБА-МАИ.

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