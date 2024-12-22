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«Панатинаикос» интересуется новичком «Маккаби», чтобы заменить травмированного Лессора

«Панатинаикос» интересуется новичком «Маккаби», чтобы заменить травмированного Лессора
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Греческий «Панатинаикос» интересуется новичком «Маккаби» Тель-Авив Веньеном Габриэлем, чтобы он заменил выбывшего на долгий срок после тяжёлой травмы ноги центрового Матиаса Лессора. Об этом сообщает Basketnews.

Сообщается, что 27-летний южносудано-американский баскетболист, проводящий свой первый сезон за «Маккаби», возглавляет список главного тренера «Панатинаикоса» Эргина Атамана, который впечатлён атлетичностью и способностью к пик-н-роллу Габриэля.

«Панатинаикосу» придётся обойтись без Матиаса Лессора в течение следующих четырёх месяцев (в лучшем случае), поскольку французский центровой получил перелом малоберцовой кости в недавнем матче Евролиги с «Басконией».

В своём дебютном сезоне Евролиги Габриэль набирает в среднем 5,8 очка, 4,7 подбора и 1,3 передачи.

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