Энтони Эдвардс: судьи сверхчувствительны. Меня наказывают за то, что я сильнее других

Атакующий защитник «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс резко высказался в адрес судей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Судьи просто сверхчувствительны и ужасны. Они наказывают меня и Джулиуса Рэндла за то, что мы сильнее наших соперников каждый вечер. Это то, что я думаю о судьях», — приводит слова Эдвардса портал Hoopshype.

Напомним, в текущем сезоне Эдвардс принял участие в 27 встречах. В среднем за матч 23-летний игрок набирает 25,6 очка, делает 5,4 подбора, отдаёт 4,0 результативной передачи, а также совершает 1,3 перехвата. Энтони был выбран под первым номером на драфте НБА в 2020 году.