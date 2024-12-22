Тренер «Локомотива-Кубань» Ведищев оценил победу над ЦСКА в Единой лиге

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 69:65.

«Начали плохо, но смогли вернуться в игру. Не забили много открытых бросков, но не бросили играть в защите, именно это в итоге и принесло нам результат. Очень важно было вернуться в игру до большого перерыва, и во второй четверти мы позволили сопернику набрать всего девять очков. Это дало нам уверенность.

У ЦСКА очень сложно выиграть, если ты не играешь на максимуме в защите, что можно видеть на примере нашего с ними матча в первом круге», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» 26 декабря примет дома «Пари Нижний Новгород». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).