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Тренер «Локомотива-Кубань» Ведищев оценил победу над ЦСКА в Единой лиге

Тренер «Локомотива-Кубань» Ведищев оценил победу над ЦСКА в Единой лиге
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 69:65.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
69 : 65
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Кливленд - 18, Елатонцев - 14, Джонсон - 11, Миллер - 8, Мартюк - 6, Темиров - 4, Узинский - 4, Уэйли - 2, Емченко - 2, Коско, Квитковских, Андерсон
ЦСКА: Тримбл - 15, Уэйр - 10, М'Бай - 10, Аврамович - 8, Астапкович - 5, Джекири - 4, Жан-Шарль - 4, Ухов - 3, Антонов - 3, Курбанов - 3, Ганькевич, Карпенко

«Начали плохо, но смогли вернуться в игру. Не забили много открытых бросков, но не бросили играть в защите, именно это в итоге и принесло нам результат. Очень важно было вернуться в игру до большого перерыва, и во второй четверти мы позволили сопернику набрать всего девять очков. Это дало нам уверенность.

У ЦСКА очень сложно выиграть, если ты не играешь на максимуме в защите, что можно видеть на примере нашего с ними матча в первом круге», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» 26 декабря примет дома «Пари Нижний Новгород». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

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