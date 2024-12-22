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Тренер ЦСКА Пистиолис объяснил поражение своей команды в матче с «Локомотивом-Кубань»

Тренер ЦСКА Пистиолис объяснил поражение своей команды в матче с «Локомотивом-Кубань»
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о поражении своих подопечных в матче с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Игра завершилась со счётом 69:65 в пользу «Локо».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
69 : 65
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Кливленд - 18, Елатонцев - 14, Джонсон - 11, Миллер - 8, Мартюк - 6, Темиров - 4, Узинский - 4, Уэйли - 2, Емченко - 2, Коско, Квитковских, Андерсон
ЦСКА: Тримбл - 15, Уэйр - 10, М'Бай - 10, Аврамович - 8, Астапкович - 5, Джекири - 4, Жан-Шарль - 4, Ухов - 3, Антонов - 3, Курбанов - 3, Ганькевич, Карпенко

«Поздравляю «Локомотив-Кубань», они были решительнее в ключевые моменты. Мы начали с правильным настроем, действовали жёстко и агрессивно на обеих сторонах площадки. Ключевой стала вторая четверть, в которой мы продолжали создавать качественные броски, но стали промахиваться, тем самым предоставив шанс оппонентам. Наша нерешительность, которая проявилась в этот момент, дала соперникам шанс добавить в агрессивности.

С одной стороны, 69 пропущенных очков в выездном матче – хороший результат. С другой — возьми мы на пять подборов на нашем щите больше, «Локо» набрал бы 50 с небольшим. Могу ли я выделить какой-то один ключевой момент в игре? Важными были два путбэка Елатонцева, не случись которых, мы могли бы добиться перелома в игре. И подбор в нападении, который привёл к повторному трёхочковому Кливленда в концовке – второй раз кряду он не прощает», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

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