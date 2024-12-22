«Хапоэль» Тель-Авив может прекратить существование. Причина в хозяине клуба

Главный акционер израильского клуба «Хапоэль» Тель-Авив Оффер Яннай может покинуть организацию. Данное решение имеет риск обернуться и ликвидацией самой команды. Об этом сообщает портал Eurohoops.

Согласно имеющейся информации, причина, по которой Яннай может покинуть клуб, заключается в том, что на него оказывает давление арбитражный суд Тель-Авива.

В его адрес выдвинули требование выплатить более € 6 млн за реконструкцию домашней арены «Шломо Груп Арена». По этому поводу Оффер выразил категорическое несогласие. Кроме того, Яннай после последней игры «Хапоэля» вышел к фанатам клуба. Он заявил, что в том случае, если ситуация не поменяется, то он будет вынужден покинуть свой пост.

Если Оффер примет подобное решение, то существует высокая вероятность того, что израильский клуб прекратит своё существование.