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Тренер «Зенита» Паскуаль указал на проблемы в матче с «Уралмашем»

Тренер «Зенита» Паскуаль указал на проблемы в матче с «Уралмашем»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своей команды над «Уралмашем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 89:79.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
89 : 79
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Спеллмен - 18, Пойтресс - 16, Фрейзер - 14, Бэйкон - 12, Мун - 11, Карасёв - 5, Захаров - 4, Хантер - 4, Жбанов - 3, Воронцевич - 2, Щербенев, Рыжов
Уралмаш: О'Брайант - 22, Мартин - 18, Далтон - 14, Писклов - 7, Зайцев - 6, Уиттакер - 5, Глазунов - 3, Белянков - 2, Балашов - 2, Акрамов, Ивлев, Новиков

«Поздравляю «Уралмаш» с игрой, в которой нам было очень сложно победить. Очевидно, это был матч, в котором в первые 20 минут мы не справились ни в защите, ни в нападении. Недостаточно делились мячом и упустили несколько лёгких бросков, в которых просто нельзя было промахиваться. Но после перерыва, думаю, мы лучше подошли к игре в защите. Мы начали третью четверть очень хорошо как в обороне, так и в нападении. В конце этого отрезка нам удалось добиться преимущества в семь очков. А уже в начале последней четверти разрыв достигал 12−13 очков, и мы удержали это преимущество до конца», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре «Зенит» 5 января сыграет в Казани с УНИКСом. В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

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