Тренер «Зенита» Паскуаль указал на проблемы в матче с «Уралмашем»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своей команды над «Уралмашем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 89:79.

«Поздравляю «Уралмаш» с игрой, в которой нам было очень сложно победить. Очевидно, это был матч, в котором в первые 20 минут мы не справились ни в защите, ни в нападении. Недостаточно делились мячом и упустили несколько лёгких бросков, в которых просто нельзя было промахиваться. Но после перерыва, думаю, мы лучше подошли к игре в защите. Мы начали третью четверть очень хорошо как в обороне, так и в нападении. В конце этого отрезка нам удалось добиться преимущества в семь очков. А уже в начале последней четверти разрыв достигал 12−13 очков, и мы удержали это преимущество до конца», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре «Зенит» 5 января сыграет в Казани с УНИКСом. В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).