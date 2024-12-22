Единая лига: результаты матчей 22 декабря
Поделиться
Сегодня, 22 декабря, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола увидели два матча с двумя лидерами сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних встреч.
Результаты матчей Единой лиги 22 декабря:
«Локомотив-Кубань» — ЦСКА — 69:65;
«Зенит» — «Уралмаш» — 89:79.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
69 : 65
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Кливленд - 18, Елатонцев - 14, Джонсон - 11, Миллер - 8, Мартюк - 6, Темиров - 4, Узинский - 4, Уэйли - 2, Емченко - 2, Коско, Квитковских, Андерсон
ЦСКА: Тримбл - 15, Уэйр - 10, М'Бай - 10, Аврамович - 8, Астапкович - 5, Джекири - 4, Жан-Шарль - 4, Ухов - 3, Антонов - 3, Курбанов - 3, Ганькевич, Карпенко
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
89 : 79
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Спеллмен - 18, Пойтресс - 16, Фрейзер - 14, Бэйкон - 12, Мун - 11, Карасёв - 5, Захаров - 4, Хантер - 4, Жбанов - 3, Воронцевич - 2, Щербенев, Рыжов
Уралмаш: О'Брайант - 22, Мартин - 18, Далтон - 14, Писклов - 7, Зайцев - 6, Уиттакер - 5, Глазунов - 3, Белянков - 2, Балашов - 2, Акрамов, Ивлев, Новиков
Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА, на счету которого 18 побед и три поражения. Аналогичный рекорд у «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга занимает вторую строчку. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (16 побед — пять поражений).
Комментарии
- 22 декабря 2024
-
20:50
-
20:50
-
19:50
-
19:14
-
18:54
-
18:51
-
17:47
-
17:39
-
17:04
-
16:20
-
15:58
-
15:50
-
14:48
-
14:22
-
13:56
-
13:25
-
12:36
-
12:25
-
11:54
-
11:44
-
10:53
-
10:10
-
09:58
-
09:27
-
08:00
-
07:00
-
06:59
-
06:51
-
06:38
-
06:14
-
05:58
-
05:38
-
05:22
-
04:55
-
04:45