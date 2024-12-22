Единая лига: результаты матчей 22 декабря

Сегодня, 22 декабря, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола увидели два матча с двумя лидерами сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних встреч.

Результаты матчей Единой лиги 22 декабря:

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА — 69:65;

«Зенит» — «Уралмаш» — 89:79.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА, на счету которого 18 побед и три поражения. Аналогичный рекорд у «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга занимает вторую строчку. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (16 побед — пять поражений).