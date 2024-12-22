Тренер «Бостона» Маззулла: на все 100% Тейтума недооценивают в гонке за звание MVP

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла заявил, что считает своего подопечного, лёгкого форварда Джейсона Тейтума недооценённым в контексте разговоров о звании MVP сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Да, без вопросов. На все 100%. Это происходит потому, что Джейсон делает эти вещи уже очень давно. Он играет в действительно хорошей команде. Это [обстоятельство] иногда ему вредит. Тем не менее Джейсон делает то, что делает в прекрасной команде. Это говорит больше о том, кто он как игрок», — приводит слова Маззуллы портал Clutch Points.

Напомним, в среднем за игру Тейтум набирает 28,8 очка, делает 9,3 подбора, отдаёт 5,7 передачи.