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Тренер «Бостона» Маззулла: на все 100% Тейтума недооценивают в гонке за звание MVP

Тренер «Бостона» Маззулла: на все 100% Тейтума недооценивают в гонке за звание MVP
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Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла заявил, что считает своего подопечного, лёгкого форварда Джейсона Тейтума недооценённым в контексте разговоров о звании MVP сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Да, без вопросов. На все 100%. Это происходит потому, что Джейсон делает эти вещи уже очень давно. Он играет в действительно хорошей команде. Это [обстоятельство] иногда ему вредит. Тем не менее Джейсон делает то, что делает в прекрасной команде. Это говорит больше о том, кто он как игрок», — приводит слова Маззуллы портал Clutch Points.

Напомним, в среднем за игру Тейтум набирает 28,8 очка, делает 9,3 подбора, отдаёт 5,7 передачи.

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