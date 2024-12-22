Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дочь Денниса Родмана негативно отреагировала на извинения отца

Дочь Денниса Родмана негативно отреагировала на извинения отца
Аудио-версия:
Комментарии

22-летняя американская профессиональная футболистка, нападающая клуба «Вашингтон Спирит» Национальной женской футбольной лиги и сборной США Тринити Родман негативно отреагировала на извинения Денниса Родмана за то, что он был плохим отцом.

«Хороший репост. Шутка. Только один ответ. И внимание. Умываю руки. С меня хватит. Спасибо», — написала Тринити.

Сам 63-летний легендарный баскетболист и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Деннис Родман уже удалил видеоролик, в котором он принёс извинения дочери.

Тринити была вторым ребёнком, родившимся у Денниса Родмана и Мишель Мойер 20 мая 2002 года. Пара поженилась в следующем году. Однако в 2004 году Мойер подала на развод, и хотя они пытались помириться, их брак был официально расторгнут в 2012 году.

Материалы по теме
«Он не мой отец». Грустная история о взаимоотношениях легендарного Родмана и его дочери
«Он не мой отец». Грустная история о взаимоотношениях легендарного Родмана и его дочери
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android