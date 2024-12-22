Дочь Денниса Родмана негативно отреагировала на извинения отца

22-летняя американская профессиональная футболистка, нападающая клуба «Вашингтон Спирит» Национальной женской футбольной лиги и сборной США Тринити Родман негативно отреагировала на извинения Денниса Родмана за то, что он был плохим отцом.

«Хороший репост. Шутка. Только один ответ. И внимание. Умываю руки. С меня хватит. Спасибо», — написала Тринити.

Сам 63-летний легендарный баскетболист и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Деннис Родман уже удалил видеоролик, в котором он принёс извинения дочери.

Тринити была вторым ребёнком, родившимся у Денниса Родмана и Мишель Мойер 20 мая 2002 года. Пара поженилась в следующем году. Однако в 2004 году Мойер подала на развод, и хотя они пытались помириться, их брак был официально расторгнут в 2012 году.