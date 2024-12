Айзея Томас объяснил, почему его жёсткий «Детройт» доминировал бы в нынешней НБА

63-летний член Зала славы баскетбола Айзея Томас объяснил, почему «Детройт Пистонс» 1990-х был бы грозной силой в сегодняшней Национальной баскетбольной ассоциации.

«Многие команды не набрали бы против нас 100 очков, я вам это говорю. Если ваша цель — сделать против нас 50 трёхочковых бросков, вы промахнётесь 40 из них. И эти 40, которые вы промахнулись, — это для нас быстрые отрывы. Это как потери.

Вы говорите о защите периметра, мы все могли бы защищать периметр. Нас не выбивали дриблингом. Сейчас, может быть, раз или два кто-то выбил бы нас дриблингом. Но по большей части меня не обыгрывали дриблингом. Джо Думарс не обыгрывался дриблингом, Деннис Родман не обыгрывался дриблингом, Джон Салли не обыгрывался дриблингом.

И вот что я знаю: я обыграю всех этих [нынешних] парней с ведения. Я забью. Как Тони Паркер, как Кайри Ирвинг, иду к кольцу и делаю лэй-апы. А если я не делаю лэй-ап, то плачу 10 центов. Я думаю, что я бы хорошо справился, и думаю, что наша команда в защите была бы сокрушительной силой в эту эпоху.

Стратегия большинства команд НБА сейчас заключается в том, чтобы бросать с прыжка. И в этом была наша сила — защищать периметр. Вы не получали бы открытых бросков с прыжка. И тогда у вас нет заслона, чтобы открыться? Всё, что вы собираетесь делать, это вести, вести, вести, а затем бросать? (качает головой)», — сказал Томас в подкасте Come And Talk 2 Me.