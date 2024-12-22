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Яннис Адетокунбо раскрыл, чем будет заниматься после завершения карьеры

Яннис Адетокунбо раскрыл, чем будет заниматься после завершения карьеры
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо раскрыл, чем будет заниматься после завершения игровой карьеры.

«Потом, когда я завершу карьеру, хочу стать главным тренером. Многие обо мне этого не знают, но это моя цель. Я действительно хочу им стать», — приводит слова Адетокунбо портал The Cold Wire.

Напомним, в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адетокунбо принял участие в 24 играх. В среднем за встречу 30-летний греческий форвард набирает 32,7 очка, делает 11,6 подбора, отдаёт 6,0 результативной передачи, а также совершает 1,5 блок-шота.

Ранее стало известно, что Адетокунбо стал автором уникального статистического рекорда НБА.

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